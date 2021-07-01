Браво та Слава Україні! Українська діаспора зустріла збірну України у Римі

Збірна України прилетіла до Рима, де вона має зіграти у матчі за півфінал проти команди Англії. Гра відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня о 22.00 за київським часом.

Політ із Глазго до римського аеропорту Фьюмічіно тривав рівно 3 год.

До Вічного міста прибули 24 гравці, тренерський штаб, а також адміністративний та медичний персонал національної команди.

У Римі синьо-жовті базуватимуться у готелі Parco dei Principi, обраний оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату. Поруч із готелем розташований знаменитий парк Вілла Боргезе.

Біля входу до готелю синьо-жовтих зустріла українська діаспора в Італії скандуваннями: Молодці, Браво, Дякуємо, Слава Україні!

1 липня у програмі збірної України перше тренування у Римі на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Склад збірної України: