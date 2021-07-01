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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Браво та Слава Україні! Українська діаспора зустріла збірну України у Римі

Збірна України прилетіла в Рим

Збірна України прилетіла до Рима, де вона має зіграти у матчі за півфінал проти команди Англії. Гра відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня о 22.00 за київським часом.

Політ із Глазго до римського аеропорту Фьюмічіно тривав рівно 3 год.

Збірна України

Фото: УАФ

До Вічного міста прибули 24 гравці, тренерський штаб, а також адміністративний та медичний персонал національної команди.

У Римі синьо-жовті базуватимуться у готелі Parco dei Principi, обраний оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату. Поруч із готелем розташований знаменитий парк Вілла Боргезе.

Біля входу до готелю синьо-жовтих зустріла українська діаспора в Італії скандуваннями: Молодці, Браво, Дякуємо, Слава Україні!

1 липня у програмі збірної України перше тренування у Римі на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Склад збірної України:

  • Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.
  • Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.
  • Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков.
  • Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик.
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Джерело: УАФ

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