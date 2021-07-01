Гравцю збірної України з футболу Артему Довбику хочуть присвоїти звання почесного громадянина Черкас.

Таку пропозицію під час засідання сесії міськради озвучив голова Асоціації футболу Черкаської області Владислав Голуб.

Відзначити 24-річного спортсмена в рідному місті вирішили після того, як завдяки його голу українська команда увійшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

– В українській збірній є двоє черкащан – Віталій Миколенко та Артем Довбик. Артем зробив таку промоцію міста, яку не зробив би ніхто інших. Я звертаюся із проханням відзначити цього хлопця. Своїм прикладом він показує кожному черкащанину, що таке мета і як її досягати, – зазначив Владислав Голуб.

За його словами, саме Довбик зробив так, щоб про Черкаси говорили не лише в Україні, а й у всьому світі.

Секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін пообіцяв, що питання про присвоєння Артему Довбику звання почесного громадянина міста розглянуть на виконкомі та включать до порядку денного наступної сесії міськради.

29 червня в матчі Україна – Швеція в 1/8 фіналу Євро-2020 Артем Довбик став автором найпізнішого переможного гола в історії чемпіонатів Європи.

Футболіст забив м’яча на 121-й хвилині зустрічі. Із рахунком 2:1 збірна України перемогла команду Швеції та вперше увійшла до 1/4 фіналу чемпіонату.

Як у Черкасах відреагували на тріумф Артема Довбика на Євро-2020, читайте в матеріалі.

Джерело: 18000

Фото: УАФ