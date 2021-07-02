Подивіться, де зараз Україна: Луїс Енріке похвалив команду Шевченка

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке перед матчами 1/4 фіналу Євро-2020 поділився думкою щодо гри національної збірної України з футболу.

Іспанський фахівець перед чвертьфінальною грою проти швейцарців наголосив, що Україна одна із команд, що може виграти турнір.

— Якось я добре відгукувався про Україну та її головного тренера. І подивіться, де вона зараз – серед восьми команд, які претендують на перемогу на чемпіонаті Європи, – сказав Енріке.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зустрінеться з командою Англії на Стадіо Олімпіко 3 липня. Переможець цієї дуелі зіграє у півфіналі з переможцем пари Чехія – Данія.

В іншій гілці турнірної сітки 2 липня Швейцарія зійдеться з Іспанією у Санкт-Петербурзі, а у Мюнхені відбудеться матч рівня фіналу, в якому сильнішого визначатимуть два беззаперечні фаворити на перемогу на Євро-2020 Бельгія та Італія.

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