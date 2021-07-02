У суботу збірна України спробує вийти до півфіналу Євро-2020. Для цього підопічним Андрія Шевченка треба обіграти одного з фаворитів турніру збірну Англії.

Ще до старту турніру Україну називали однією із темних конячок Євро, і це довела гра проти Нідерландів. Та другий тайм матчу з Північною Македонією і гра з Австрією трохи розчарувала поціновувачів футболу і українських вболівальників. Синьо-жовтим вдалося реабілітуватися у грі зі шведами в 1/8 фіналу, але дорогою ціною – травмою форварда Артема Бесєдіна.

Збірна Англії на турнірі досі не пропустила жодного голу, впевнено виграла квартет D, хоч забила лише два м’ячі. Команда Саутгейта продукує дуже обережний футбол, грає максимально просто, а моментами – примітивно. Втім, це дає свій результат.

Факти ICTV зібрали огляд британської преси перед грою Україна – Англія. Журналісти та фахівці у Королівстві в один голос говорять про “найзручнішого суперника” з усіх можливих та вже думками у півфіналі.

Британський The Guardian пише, що у грі з трьома левами Шевченко може застосувати ту ж оборонну тактичну схему, що й зі шведами, яка принесла результат. Це означатиме, що один з лідерів команди Руслан Маліновський знову розпочне гру з лави запасних. Відзначають й участь у матчі підпитанням Андрія Ярмоленка та повернення до строю Олександра Зубкова.

Журналіст Бен МакАлір пише, що англійцям у матчі слід думати не лише про результат, а й про дисципліну. Адже чотири гравці висять на карточках наголошуючи, що якщо вони отримають гірчичник, то пропустять півфінал, якщо Англія обіграє Україну на Стадіо Олімпіко.

Видання додає, що Олександр Зінченко став лідером команди і може повести її за собою, також порівнюють воротарів Джордана Пікфорда та Георгія Бущана. Перший не пропустив жодного м’яча, в українця у пасиві п’ять м’ячів, але було значно більше роботи. Також The Guardian називає Бущана одним із лідерів команди, який назавжди витіснив зі стартової одинадцятки ветерана Андрія Пятова.

Британський Independent пише, що вихід таких команд до плей-оф, як Данія, Швейцарія та особливо Україна, не є несподіванкою. Ця трійка перебуває у топ-25 рейтингу ФІФА.

— Синьо-жовті зробили те, що мала би зробити Туреччина. Саме тому деякі очікування, що вони можуть зморитися після 1/8 фіналу зі Швецією варто зменшити.

Журналісти відзначають реакцію Гарета Саутгейта, який наголосив на ранньому святкуванні ще не зіграного матчу. Фахівець сказав, що гра буде жорстким випробуванням для усіх, хто вважає її легкою прогулянкою.

— Я сказав гравцям, що зараз це фантастичний виклик для нас. Ми спостерігали за Україною протягом минулого року, але, звичайно, не так багато їхніх гравців грають у Бундеслізі чи АПЛ. Над вивченням збірної України треба буде чимало попрацювати, – сказав Саутгейт.

Sky Sports пише, що Україна пройшла через виснажливий поєдинок 1/8 фіналу зі Швецією, але в цьому поєдинку продемонструвала гнучкість у тактиці, що може розчарувати Англію у суботу.

У своєму подкасті журналіст Олівер Йоу сказав, що переможцем у Глазго була не Україна, а Англія, адже їй дістався легкий суперник.

— Ми можемо говорити про втому, і, очевидно, це фактор, але ніщо так не додає енергії в ноги, як перемога на останній хвилині додаткового часу. Це чвертьфінал Євро-2020, можливо, єдина можливість для команд за всю історію. Цю звитягу здобула Україна і для них це велич, вони будуть гудіти після цієї драматичної перемоги.

Ще один оглядач каналу Рус Тейлор назвав двох українців, за якими треба слідкувати – це Руслан Маліновський та Роман Яремчук.

— Маліновський з Аталанти справді обдарований гравець, який може потужно бити здалеку. Ще я б назвав Романа Яремчука. Коли ти думаєш про Україну, ти думаєш про Шевченка та Сергія Реброва, але чого їм справді не вистачало давно, це дев’ятки і бомбардира. Яремчук досягнув цього на турнірі. Він буде тим, хто незабаром, я думаю, переїде в АПЛ, за ним спостерігають. Він потрібен, щоб ризикувати.

Склалося враження, що Україна проскочила у плей-оф крізь зачинені двері, – пише The Daily Mail. Після захопливої дуелі з Нідерландами, перемоги над Північною Македонією, українці програли Австрії. Їм вистачило трьох очок, щоб зіграти зі Швецією в 1/8 фіналу.

— Підопічні Шевченка їхали за успіхом у грі зі шведами, і здавалося, що гра приречена на серію пенальті. Але гол Артема Довбика у додатковий час забезпечив їм путівку в Рим.

Видання пише, що Україна найслабша із команд 1/4 фіналу в оборонних діях і форварди Англії, зокрема Гаррі Кейн, будуть облизувати губи під час зустрічі із захисниками України. Україна вже пропустила шість м’ячів і, якщо Шевченко не зробить зміни у тактиці, ця кількість збільшиться.

Ще в одному матеріалі видання застерігає слідкувати за трьома гравцями збірної України від яких слід очікувати халепи англійцям – це Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та Роман Яремчук.

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