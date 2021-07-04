Нас абсолютно нічого не зламає – Ярмоленко після матчу з Англією

Форвард збірної України Андрій Ярмоленко після поразки від Англії у чвертьфіналі Євро-2020 підвів підсумки турніру для національної команди.

Футболіст зазначив, що попри поразку від родоначальників футболу він гордий бути частиною цієї команди.

— Нас абсолютно нічого не зламає. Ми чудова команда з хорошим колективом. Ми знаємо, за рахунок чого можемо грати, знаємо як. Попри результат 0:4, я пишаюся, що перебуваю в цьому колективі. Для нашої збірної величезне досягнення бути на цій стадії. Я вітаю наших уболівальників з таким результатом, – сказав Ярмоленко після гри.

За підсумками останнього матчу 1/4 фіналу збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020. Збірна України покидає турнір. Вихід до чвертьфіналу поточного ЧЄ став найкращим досягненням для синьо-жовтих в історії.

Англійці за вихід до фіналу посперечаються із командою Данії. В іншому матчі путівку на вирішальний матч Євро-2020 розіграють Іспанія та Італія.

Фото: УАФ