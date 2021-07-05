Захисник збірної України Віталій Миколенко подякував вболівальникам за підтримку під час Євро-2020.

Як повідомив гравець синьо-жовтих, у роздягальні команди під час чемпіонату Європи 2020 вмикали прямі трансляції з київської фан-зони. І ця атмосфера заряджала команду.

– Хочу подякувати всім за ту підтримку, яка була протягом всього турніру. Це історія, яку ми написали разом з вами, – наголосив Миколенко.

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За його словами, коли біля київського ТРЦ Гулівер фанати вболівали за національну команду, то в роздягальні у гравців була пряма трансляція.

– Ми це все бачили і відчували підтримку кожного, – додав він.

3 липня відбувся матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Гра закінчилась поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:4.

Тож 4 липня підопічні Андрія Шевченка повернулася до Києва, де футболістів тепло зустріли вболівальники.