В Італії під час святкування перемоги збірної з футболу на Євро-2020 отримали травми щонайменше 15 людей. Троє з них у важкому стані госпіталізували до лікарні. Відомо, що це підлітки.

Шанувальники відзначали перемогу у центрі Мілану, зокрема на площі Дуомо. Вболівальники зійшлися у місто після півночі. На місце прибуло сім карет швидкої допомоги.

Деякі люди травмувалися від хлопавок, один хлопець втратив три пальці внаслідок вибуху петарди, а другому піротехнічний пристрій поранив живіт.

Ще одному чоловіку петарда влучила в око, а інший поранив груди через зіткнення з огорожею. Також під час святкування одну людину госпіталізували з передозуванням алкоголю, не обійшлося й без пограбувань.

Перемога Італії на Євро-2020

У неділю, 11 червня, відбувся фінал Чемпіонату Європи – у поєдинку зійшлися збірні Італії та Англії. За результатами основного часу та двох додаткових таймів рахунок складав 1:1.

Після цього у серії пенальті перевагу отримали італійці – це їхня друга перемога в історії Євро. Детальний огляд матчу Англія – Італія дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Corriere della Sera