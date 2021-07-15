Організатори Олімпійських ігор у Токіо змінили правила церемонії нагородження через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Переможцям Олімпіади-2020 виноситимуть медалі на тацях, а потім вони самі надіватимуть їх собі на шию.

– Класти нагороди на тацю будуть люди в продезінфікованих рукавичках, тому спортсмени можуть бути певні, що їхні медалі ніхто не чіпав, – зазначив Томас Бах.

За його словами, під час нагородження не буде рукостискань та обіймів.

Традиційно олімпійські медалі вручає член Міжнародного олімпійського комітету або спортивні чиновники.

Олімпійський підхід відрізнятиметься від проведення Євро-2020, оскільки президент УЄФА Александр Чеферін особисто вручав нагороди гравцям у фіналі чемпіонату та потиснув руку воротареві Італії Джанлуїджі Доннарумма.

Через те, що існує обмеження для допуску глядачів, на Олімпіаді працюватиме спеціальна звукова система для створення ефекту присутності глядачів на стадіонах та змаганнях.

Крім того, будуть відеовключення від сімей, друзів та фан-клубів, а поруч з ігровим полем транслюватимуть шестисекундні кліпи, які надсилатимуть вболівальники.

Олімпійські ігри в Токіо розпочнуться 23 липня й триватимуть до 8 серпня.