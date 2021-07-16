Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Буду з тобою до кінця: 100-річний фанат Мессі записував усі його голи в зошит

Буду з тобою до кінця: 100-річний фанат Мессі записував усі його голи в зошит

100-річний Дон Ернан відданий уболівальник нападника збірної Аргентини та Барселони Ліонеля Мессі. Він занотовує у зошит усі голи кумира відтоді, як Мессі почав кар’єру.

Онук Ернана записав відео з ним та опублікував у соцмережах. Тоді ж Мессі дізнався про свого фаната та особисто подякував йому за відданість.

Одразу після перемоги на Копа Америка 2021 шестиразовий володар Золотого м’яча відправив повідомлення уболівальникому.

– Привіт, Ернане. Твоя історія дійшла до мене. Мені здається божевіллям, що ви записували мої голи таким способом, і саме тому я хотів обійняти вас і подякувати за те, що ви робите, за всю вашу подальшу роботу, – сказав Мессі.

Онук показав дідусеві відео з Мессі, на що той відповів: Я завжди слідував і слідуватиму за тобою. Я з тобою до кінця.

Читайте
Із меншою зарплатою: Мессі домовився з Барселоною про контракт на п'ять років

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка