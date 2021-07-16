100-річний Дон Ернан відданий уболівальник нападника збірної Аргентини та Барселони Ліонеля Мессі. Він занотовує у зошит усі голи кумира відтоді, як Мессі почав кар’єру.

Онук Ернана записав відео з ним та опублікував у соцмережах. Тоді ж Мессі дізнався про свого фаната та особисто подякував йому за відданість.

Одразу після перемоги на Копа Америка 2021 шестиразовий володар Золотого м’яча відправив повідомлення уболівальникому.

– Привіт, Ернане. Твоя історія дійшла до мене. Мені здається божевіллям, що ви записували мої голи таким способом, і саме тому я хотів обійняти вас і подякувати за те, що ви робите, за всю вашу подальшу роботу, – сказав Мессі.

La respuesta de Leo es todo. ❤️pic.twitter.com/B2Oe3yHKQm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

Онук показав дідусеві відео з Мессі, на що той відповів: Я завжди слідував і слідуватиму за тобою. Я з тобою до кінця.