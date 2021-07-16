Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA у Будапешті. У чвертьфіналі вона здолала представницю Угорщини Панну Удварді, яка посідає 204-ту сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Для виходу до півфіналу українці знадобилося два сети 6:4, 6:4. Ця перемога стала 13-ю поспіль для Ангеліни.

Першу партію Калініна розпочала не дуже впевнено, але суперниця припустилася більшої кількості помилок, програвши тричі на своїй подачі, тоді як українка лише двічі. У другому сеті Ангеліна взяла подачу суперниці і не помилялася, що дозволило їй зафіксувати перемогу.

Калініна жодного разу не подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала чотири із 11 брейк-пойнтів. Удварді не виконала жодного ейса, припустилася шістьох подвійних помилок та успішно реалізувала два брейк-пойнти.

Тенісистки провели на корті одну годину та 56 хвилин.

За вихід до фіналу Калініна зіграє з переможницею пари Паула Ормаечеа (Аргентина) – Даніель Роуз Коллінс (США).

Ще одна українка Катерина Козлова припинила виступи у Будапешті, поступившись у чвертьфіналі у двох сетах представниці Казахстану Юлії Путінцевій.