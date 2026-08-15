Вночі 15 серпня Росія поцілила дронами по ТЦ Епіцентр у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Епіцентр у Запоріжжі 15 серпня

Внаслідок ворожого удару в Епіцентрі сталася пожежа, є руйнування.

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Також Росія завдала удару і по території одного з підприємств Запоріжжя.

Нагадаємо, що 12 серпня внаслідок ворожого удару пошкоджено Епіцентр в одному зі спальних районів міста Запоріжжя. За даними Запорізької обласної прокуратури, в Епіцентрі майже повністю знищено товари та матеріали.

5 серпня Росія одночасно атакувала два ключові логістичні комплекси Епіцентру. Зокрема, ворог вдарив по логістично-виробничому комплексу в Калинівці. Там загинув працівник підприємства, ще троє людей дістали поранення.

Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Одна з ракет також поцілила у завод Epicentr Ceramic Corporation, який виробляв керамічну плитку. Вибух практично зруйнував підприємство.

26 липня росіяни вдарили по єдиному будівельному гіпермаркету Епіцентр у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Раніше російські війська знищили гіпермаркет у Нікополі, де пожежа охопила понад 4 тис. кв. м.

Фото: Запорізька ОВА

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