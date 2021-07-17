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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Хочу виграти медаль: Світоліна розповіла про свою мету на Олімпіаді

Еліна Світоліна

Олімпійські ігри – дуже важливий турнір, представляти Україну на якому – величезна честь.

Про це розповіла шоста ракетка світу Еліна Світоліна, яка виступить на Олімпіаді в Токіо.

– Я з нетерпінням чекаю початку турніру і намагаюся підготуватися до нього якнайкраще. Для мене грати за країну – особливе почуття, – сказала Світоліна.

Тенісистка наголосила, що має намір завоювати медаль і зробить для цього все можливе.

За її словами, це неймовірно важливо не тільки для неї самої, а й для всієї країни.

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Фото: Dreamstime

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