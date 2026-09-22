Держсекретар Марко Рубіо заявив, що пов’язані зі США судна неодноразово ставали цілями українських атак. Він наголосив на необхідності запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Про це Рубіо сказав в ефірі Fox News.

Рубіо заявив, що Україна била по суднах, пов’язаних зі США

За словами держсекретаря США, підвищення цін на нафту протягом останніх кількох тижнів значною мірою було “пов’язано з Чорним морем, Україною та Росією, а з іншого боку – з Єменом і хуситами”.

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– Саме ці два фактори насправді стали основною причиною того зростання, яке ми бачили приблизно тиждень тому. Тож це дилема, бо, з одного боку є очевидним, Україна каже: Кожної ночі на Київ запускають ракети, які влучають у цивільне населення. Ми мусимо відповісти. Гадаю, ви бачили атаку 5 тис. дронів на Москву чи Росію з їхнього боку приблизно 48 годин тому, – заявив Рубіо.

Він зазначив, що такі дії мають наслідки, які викликають занепокоєння у США.

Рубіо додав, що протягом останніх кількох місяців пов’язані зі США судна та американські поставки нафти неодноразово ставали цілями українських атак, можливо, ненавмисно.

За його словами, цю проблему необхідно вирішувати, оскільки США не можуть допустити повторення таких ситуацій.

Держсекретар зауважив, що США підтримують запровадження енергетичного перемир’я, за умовами якого сторони не завдавали б ударів по українській інфраструктурі та російських енергоносіях.

– Це був би ідеальний результат. Ми його підтримуємо, і ми б запропонували його та спробували б досягти. Ми також обговорювали це з низкою країн. Але, як і у випадку з війною, для цього потрібна згода обох сторін. І саме в цьому полягає складність, – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, що призводять до дефіциту дизельного палива.

Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка дозволила б припинити знищення критичної інфраструктури.

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