УАФ не дозволить Руху грати на стадіоні Динамо: клуб домовився з Ареною Львів

Українська асоціація футболу не дозволить Руху грати домашні матчі на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Раніше львівський клуб звернувся з таким проханням до керівництва біло-синіх, на що отримав позитивну відповідь.

У комітеті УАФ зі стадіонів вважають, що згідно з регламентом Рух зобов’язаний проводити домашні зустрічі саме у Львівській області, оскільки має відповідну прописку.

Саме з цієї причини клубу раніше було відмовлено у базуванні на Центральному стадіоні Тернополя.

Крім того, Руху було поставлено дедлайн, згідно з яким вони мали підписати угоду зі стадіоном у Львові, який би мав право приймати матчі УПЛ, в інакшому випадку львів’ян виключать зі складу ліги.

На сьогоднішній день таким є лише Арена Львів, з якою керівництво команди не могло домовитися про ціну за проведення домашніх ігор.

Пізніше з’явилася інформація, що львівський клуб все ж погодився виступати на Арені Львів, проте щодо фінансового боку питання – інформації немає.