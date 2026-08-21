Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров вперше відреагував на кадри, де він грає у падел у компанії з колишнім футболістом збірної Росії Василем Березуцьким.

Свою позицію фахівець озвучив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ребров про падел з Березуцьким

Кілька днів тому у низці футбольних пабліків з’явилися кадри, де екстренер Динамо та збірної України грає в падел у компанії Березуцького.

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Кадри викликали шквал обурення з боку українців. Ребров у своєму дописі заявив, що не спілкується з росіянами, за винятком тих, хто публічно засудив повномасштабну війну Росії в Україні.

– Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з’явилося в мережі, – на ньому я граю в падел з ексгравцем збірної РФ Василем Березуцьким. Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї, – заявив Ребров.

Він додав, що знав про антивоєнну позицію Березуцького, але йому нібито не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у РФ. Ребров сказав, що не стежить за футболом у державі-терористці.

Попри це, Ребров попросив вибачення в українців, яких образив своїм вчинком.

– Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни, – написав екснаставник збірної України.

Також фахівець додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення регулярно підтримує українських військових, нещодавно придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 StarLink.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України з футболу. Під його керівництвом синьог-жовті вийшли на Євро-2024, але не змогли подолати груповий етап.

Після цього команда невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру. Також збірна не змогла вийти на ЧС-2026.

У травні збірну України з футболу очолив Андреа Мальдера. Він став першим іноземцем на цій посаді.

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