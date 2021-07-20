Футбольний клуб Львів оновив логотип – фото нової емблеми ФК Львів

Футбольний клуб Львів перед стартом чемпіонату України змінив логотип. Також команда пообіцяла захищати ворота міста Лева і примножувати його футбольну славу на полі.

ФК Львів оновив дизайн емблеми, однак залишив головні атрибути команди – кольори та зображення лева.

– Синій та золотий кольори ідентифікують національну приналежність як футбольної команди, так і громадян України. А ще це традиційний колір міста Лева. Червоний колір – колір городян. Символ лева також пов’язуємо зі Львовом. А ще з рисами, які притаманні нашій команді на полі: хоробрість, наполегливість і витривалість, – пояснили в команді.

Лев на логотипі, як зауважили в клубі, схематичний. Він складається з цегли та бруківки, як і Львів.

– А ще він демонструє, що ми впевнено закладаємо фундамент нової історії ПФК Львів, крок за кроком ставатимемо краще.

Також лев на емблемі має корону. Це символ Данила Галицького, алюзійний атрибут історичного надбання.

– Ми не одягаємо її (корону, – Ред.) на себе, а визначаємо її як вищу мету, до якої наближатимемося з кожною новою отриманою нагородою.

Логотип має форму щита. Як зазначили у клубі, це означає, що команда захищатиме ворота міста Лева і примножуватиме його футбольну славу на ігровому полі.

Конкурс на розробку нового логотипу ФК Львів відбувся ще у 2020 році. Тоді клуб отримав понад 300 пропозицій. Із них обрали найвдаліші та передали до рук професійних дизайнерів.

Ті, у свою чергу втілили логотип в нову емблему.

У п’ятницю, 23 липня, команди Львова та Маріуполя зустрінуться о 19.30 за київським часом у межах УПЛ.

Минулого сезону ФК Львів посів восьме місце у турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

Джерело: ФК Львів

Фото: ФК Львів