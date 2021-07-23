Сьогодні, 23 липня, проходить церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо. У заході взяли участь і наші 158 спортсменів.

Прапороносцем України на відкритті Олімпіади-2020 стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Однак не всі українські спортсмени змогли бути присутніми на церемонії відкриття Олімпіади-2020 у зв’язку з обмеженнями, які напередодні ввела влада Японії через коронавірус.

Решта учасників мають прибути до Токіо не раніше, аніж за п’ять днів до старту змагань. Тому ті, в кого змагання розпочнуться після 28 серпня, не могли приїхати до Японії.