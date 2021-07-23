Україна на Олімпіадах 1996-2016: фото, здобутки та історія

Уже 23 липня стартують літні Олімпійські ігри у Токіо. У спортивних змаганнях Олімпіади 2020 візьмуть участь 158 українців у 25 видах спорту. Це будуть сьомі Ігри для України в історії незалежності.

Факти ICTV пропонують згадати усі здобутки України на Олімпіадах у період з 1996 до 2016 року.

Олімпійські ігри 1996 в Атланті

Це були перші літні Ігри для українських спортсменів. Тоді Україна проявивши себе, здобула 23 медалі: дев’ять золотих, дві срібних та 12 бронзових. Національна зібрна посіла дев’яте місце в медальному заліку.

231 олімпієць представляв незалежну державу Україну в Атланті.

Першу бронзову медаль для України виборов борець греко-римського стилю Андрій Калашников. Він став третім у ваговій категорії до 52 кг.

Водночас його колега В’ячеслав Олійник, який боровся у категорії до 90 кг, здобув перше золото.

17-річна Лілія Подкопаєва стала головною героїнею на цій Олімпіаді. Вона здобула золото, ставши чемпіонкою в абсолютній першості, вільних вправах, а також завоювала срібну медаль на колоді.

Український гімнаст Рустам Шаріпов виборов золото, продемонструвавши свої здібності у вправах на паралельних брусах. Окрім того, в складі збірної України, спортсмен отримав ще й бронзу в командній першості.

Здобула перемогу рекордсменка світу і чинна чемпіонка світу в легкоатлетичному потрійному стрибку Інеса Кравець. Вона стала першою легкоатлеткою, яка встановила рекорд — 15,33 м.

Також порадував українців важкоатлет Тимур Таймазов. Він здобув золото, виступивши у категорії до 108 кг та встановивши рекорд світу в ривку (235 кг) і разом олімпійський рекорд у сумі (430 кг).

Також дві медалі українці вибороли у художній гімнастиці. Катерина Серебрянська стала абсолютною чемпіонкою Ігор-1996. Цікаво, що дівчина за перемогу боролася з іншою українською гімнасткою Оленою Вітриченко, яка здобула бронзу.

Це був перший випадок в нашій історії, коли на олімпійський п’єдестал одначасно піднялося двоє українських спортсменів.

Також тріумфально виступив і відомий український боксер Володимир Кличко у ваговій категорії понад 91 кг. В Атланті він зумів вибороти золото.

Варто згадати й баскетболісток збірної України, які під керівництвом Володимира Рижова зайняли четверте місце.

Дівчата отримали статус найсильніших на власному континенті, поступившись лише збірним США, Бразилії та Австралії.

Олімпійські ігри 2000 в Сіднеї

Україна здобула 23 медалі (три золотих, 10 срібних, 10 бронзових), і посіла 21 місце.

230 атлетів представляли Україну.

У вільній боротьбі вагової категорії до 58 кг срібну медаль отримав Євген Буслович. Також одним сріблом обмежилися борці греко-римського стилю. Здобув його у ваговій категорії до 97 кг Давид Салдадзе.

Легкоатлетична збірна отримала на Іграх-2000 тільки дві бронзи. Їх здобули Олена Говорова – потрійний стрибок та Роман Щуренко – стрибки у довжину.

Найкраще проявили себе у Сіднеї українські боксери. Хоч і не отримали золота, але команда Дмитра Сосновського привезла з Ігор п’ять медалей в 11-ти вагових категоріях.

Срібло виграли – Андрій Котельник (до 60 кг) і Сергій Доценко (до 67 кг), бронзу — Володимир Сидоренко (до 51 кг), Сергій Данильченко (до 54 кг) і Андрій Федчук (до 81 кг).

Дебютна Олімпіада для 19-річної плавчині Яни Клочкової також виявилась успішною. У Сіднеї спортсменка здобула дві золоті медалі та одну срібну.

Клочкова виграла зі світовим рекордом 400-метрівку (4.33,59) та олімпійським рекордом — 200-метрівку (2.10,68), а на 800-метрівці вільним стилем посіла друге місце.

Одесит Микола Мільчев приніс Україні золото. У стендовій стрільбі, скіт, він вибив максимальні 150 балів і встановив олімпійський рекорд.

Це був один із найяскравіших тріумфів в українській олімпійській історії.

Олімпійські ігри 2004 в Афінах

Україна виборола 22 медалі (вісім золотих, п’ять срібних, дев’ять бронзових) та посіла 12 місце.

Країну представляло 239 атлетів.

Відзначимо, що Олімпіада 2004 стала для українців по-справжньому тріумфальною і водночас скандальною.

Золоту медаль, яку виборов штовхальник ядра Юрій Білогон, через вісім років довелося повернути. Адже проба-В на допінг дала позитивний результат.

Також довелося повернути і бронзу здобуту дівчатами з четвірки парної в академічному веслуванні. Допінг знайшли в однієї з представниць квартету Олени Олефіренко.

Вдруге блискавично на Іграх проявила себе плавчиня Яна Клочкова. Вона знову отримала дві золоті медалі на двох комплексних дистанціях: 400-метрівку виграла з результатом 4.34,83, 200-метрівку — 2.11,14.

Борець Ірина Мерлені, яка виборола золото у фіналі вагової категорії до 48 кг, стала першою чемпіонкою з жіночої боротьби.

Також отримав золото борець вільного стилю у ваговій категорії до 66 кг, триразовий чемпіон світу Ельбрус Тедеєв.

Свій омріяний тріумф у 2004 році Тедеєв присвятив одному зі своїх тренерів Борисові Савлохову, який тоді напередодні Олімпіади помер від сердечного приступу у в’язниці.

Золото на Іграх-2004 принесла важкоатлет Наталія Скакун в категорії до 63 кг. Також вона встановила олімпійський рекорд – 242,5 кг у сумі двоборства.

Ще два золота Україні подарували гімнаст Валерій Гончаров у вправах на брусах та Юрій Нікітін у стрибках на батуті.

Відзначилась і жіноча збірна з гандболу, отримавши бронзу. Підопічні Леоніда Ратнера отримали єдину олімпійську нагороду, адже після цього їх на Іграх не було. На Олімпіаді-2020 українців теж не буде.

Найбільшим розчаруванням на Олімпіаді-2004 стали боксери, які не здобули жодної перемоги. Причина такої поразки – новий тренерський штаб, який не правильно сформував склад команди.

Олімпійські ігри 2008 в Пекіні

На рахунку України 22 медалі: сім золотих, чотири срібних, 11 бронзових. Збірна очолила 11 сходинку у медальному заліку.

На змагання поїхав найбільший за кількістю склад збірної за роки незалежності – 243.

У Пекіні Україна виборола найбільшу кількість медалей – спочатку їх було 27. Однак через допінг, який виявляли після змагань у повторних пробах, нагороди доводилось повертати і тому маємо 22 медалі.

Здобула золото в легкоатлетичному семиборстві Наталія Добринська з сумою 6 733, а її колега Людмила Блонська отримала срібло.

Однак через два дні після тріумфу в оргпнізмі Людмили виявили допінг. Тож її позбавили медалі й довічно дискваліфікували зі спорту.

Між тим українські атлетки Ірина Ліщинська й Наталія Тобіас справедливо виграли срібло й бронзу з бігу на 800 м.

Золото для України здобули наші фехтувальниці у командній першості шаблісток. Наймолодший квартет олімпійського турніру сенсаційно переміг росіянок у ¼ фіналу (45:34) та американок у ½ фіналу (45:39).

До складу квартету входили Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик та Ольга Жовнір. Визначальна роль у здобутті золота належить 17-річній Харлан, яка провела вісім результативних атак і принесла перемогу.

Тріумфував на Іграх-2008 і 19-річний боксер з Одещини Василь Ломаченко у ваговій категорії до 57 кг.

Окрім золота, Василь отримав трофей для найтехнічнішого бійця Ігор – Кубок Вела Баркера.

Також Україні принесли золото Олександр Петрів у стрільбі з швидкісного пістолета з 25-метрової відстані, та Артур Айвазян у стрільбі з положення лежачи з пневматичної гвинтівки з 50-метрової відстані.

Олімпійські ігри 2012 у Лондоні

Україна виграла 20 медалей (шість золотих, чотирих срібних, 10 бронзових) та посіла 14 місце.

На ці змагання поїхало від України 238 спортсменів.

На Олімпіаді-2012 відзначились впершу чергу легкоатлети. Українська команда завдяки Єлизаветі Бризгіній, Олесі Повх, Христині Стуй і Марині Ремень здобула бронзу в естафеті 4х100 м.

Також Україна отримала ще одну легкоатлетичну бронзу через п’ять років після Ігор-2012 у зв’язку з дискваліфікацією атлеток з Росії.

У серпні 2016 року одеситка Юлія Паратова також отримали додаткову бронзу Ігор-2012 через дискваліфікацію золотої і бронзової призерок вагової категорії до 53 кг у важкій атлетиці – казахстанки Зульфії Чиншанло та молдованки Крістіни Йову.

Натомість в України відібрали золото важкоатлета Олексія Торохтія, срібло легкоатлета-списометальника Олександра П’ятниці і бронзу важкоатлетки Юлії Калини через допінг.

Але на Іграх-2012 блискуче виступили українські боксери, які заволоділи п’ятьма медалями у семи вагових категоріях.

Зокрема, золото у Василя Ломаченка (до 60 кг) і Олександра Усика (до 91 кг), срібло у Дениса Беринчика (до 64 кг), бронза у Тараса Шелестюка (до 69 кг) і Олександра Гвоздика (до 81 кг).

Здобули золото і жіноча збірна четвірки парної в академічному веслуванні. Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва позбавили шансів на перемогу суперниць.

Красиву перемогу у веслувальному спринті під час перегонів каное-одиночок на 200 м здобув Юрій Чебан.

Ще одне золото здобула фехтувальниця Яна Шемякіна, яка виграла особисту першість шпажисток, перемігши у фіналі чемпіонку Пекіна-2008 Брітту Гайдеманн з Німеччини.

Окрім того, Інна Осипенко-Радомська здобула срібло в змаганнях байдарок-одиночок на 200 і 500 м, Олена Костевич – бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета з 10-ти і 25-метрової відстаней.

Олімпійські ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро

На рахунку в України 11 медалей (дві золотих, п’ять срібних, чотири бронзових) та 31 місце.

Україна була представлена тоді найменшою в історії кількістю учасників – 205.

Ці Ігри вважаються найгіршими для України. Причина – занедбаність місць (басейни, стадіони, зали), на яких готуються українські олімпійці та нові обмеження від Всесвітньої антидопінгової агенції, яка заборонила мельдоній (відноволювальний препарат для спортсменів).

Гімнаст Олег Верняєв став зіркою у Ріо, здобувши золото за вправи на брусах і срібло в особистому багатоборстві. Однак Ігри у Токіо олімпієць пропустить через підозру у вживанні мельдонію.

Каноїст Юрій Чебан приніс друге золото батьківщині на коронній 200-метрівці. У фіналі Юрій виграв в іншого вихованця української школи веслування Валентина Дем’яненка, який виступав за Азербайджан.

Тепер на Ігри-2020 Юрій їде у ролі головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное. Він допомагатиме здобувати олімпійські медалі підопічним.

Здобув бронзу на Олімпіаді-2016 легкоатлет Богдан Бондаренко, який показав однаковий результат з земляком Андрієм Проценком та британцем Роббі Ґрабаржем, випередивши їх за кількістю спроб.

Фехтувальниця Ольга Харлан довела кількість власних олімпійських медалей до чотирьох на Ріо-2016. Так, у команді разом із Аліною Комащук, Оленою Кравацькою і Оленою Вороніною Харлан, поступившись у фіналі росіянкам, отримала срібну нагороду. А в особистій першості стала третьою, поступившись у півфіналі росіянці Яні Єґорян.

На жаль, вдруге в історії наші боксери залишились без медалей. Від України тоді поїхало четверо боксерів-чоловіків. Усі вони програли в стартових раундах.

Читайте Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Фото: УНІАН, НОК України, Україна