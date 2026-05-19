21 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу, обраного колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомили у ВАКС.

Коли розглянуть апеляційну скаргу на запобіжний захід Єрмаку

– У четвер, 21 травня 2026 року, о 13:10 відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 14.05.2026, якою до колишнього керівника Офісу Президента України застосовано запобіжний захід, – йдеться у дописі.

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака було внесено заставу у розмірі 140 млн грн, яку раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Після цього він залишив слідчий ізолятор.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін в ефірі Радіо Свобода повідомив, що сторона захисту подала апеляцію на запобіжний захід у скороченому вигляді, “оскільки ми не маємо мотивованого рішення”.

Фомін пояснив, що адвокати не обґрунтовували свої вимоги, оскільки на момент подання апеляції не було відомо, чим суд мотивував своє рішення.

– Я очікую, отримаю в письмовому вигляді вже рішення, ухвалу суду. І тоді вже подивлюсь на його аргументи, і тоді вже зроблю… додаток буде до апеляційної скарги, – пояснив суть скороченої апеляції адвокат.

Що відомо про справу Єрмака

11 травня колишньому очільнику ОП Андрію Єрмаку оголосили підозру у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом.

Наступного дня підозру у цій справі отримали ще шість осіб. За даними слідства, у 2021–2025 роках підозрювані “відмили” понад 460 млн грн шляхом будівництва котеджного містечка у селищі Козин Київської області. Частину коштів, витрачених на будівництво, отримали через “пральню”, яка, за даними слідства, була підконтрольною бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій.

14 травня ‎Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн.

Єрмак тоді заявив, що не має коштів для внесення застави.

