Програма Національний кешбек продовжить працювати й надалі, однак для частини накопичених виплат встановили чіткий термін використання.

Українців закликали уважно стежити за датами нарахувань та не зволікати з витратою коштів, адже невикористані гроші після завершення першого етапу повернуться до державного бюджету.

Національний кешбек: нові умови

Нагадаємо, що державна програма Національний кешбек була розрахована до 30 червня 2026 року. Саме до цієї дати українці мали використати накопичені кошти, а після завершення терміну невитрачені залишки повинні були повернутися до державного бюджету.

Втім, навесні 2026 року уряд переглянув умови роботи програми. Кабінет міністрів ухвалив постанову №559, якою офіційно продовжив дію Національного кешбеку до 30 квітня 2028 року. Відповідне рішення уряд прийняв за пропозицією Міністерства економіки. Цією постановою встановили нові умови національного кешбеку.

Програму не скасували, а перевели у новий формат роботи. Перший етап завершується 30 червня 2026 року. До цього моменту українці повинні використати кешбек, нарахований за попереднім циклом програми.

Національний кешбек: що зміниться

У межах нових умов виплат національного кешбеку, змінюється саме режим використання частини вже накопичених коштів, однак сам механізм нарахування кешбеку залишиться незмінним.

Національний кешбек, зміни:

Кешбек за квітневі покупки українці отримають наприкінці травня, і саме ці кошти потрібно витратити до 30 червня.

Водночас виплати за покупки, здійснені у травні, надійдуть уже у липні — вони вважаються частиною нового етапу програми та використовуватимуться за стандартними правилами.

Надалі кошти нараховуватимуть після 20 числа наступного місяця за попередній розрахунковий період, як це працювало раніше.

Який кешбек можуть отримати українці

Учасники програми й надалі отримуватимуть компенсацію за придбання товарів українського виробництва. Розмір повернення залежить від категорії товару.

Зокрема, 5% кешбеку передбачено за купівлю продуктів харчування, аптечних товарів, автотоварів, а також виробів для саду та городу.

Підвищений кешбек у 15% нараховують за непродовольчі товари — одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту, хобі та відпочинку. Також до цієї категорії входять окремі продукти харчування, зокрема сири, макаронні вироби, гречані та вівсяні крупи.

Максимально в межах програми можна отримати до 3 000 гривень на місяць.

На що дозволено витрачати накопичені кошти

Отриманий кешбек можна використати на низку важливих витрат. Зокрема, кошти дозволено спрямувати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, купівлю книжок і друкованої продукції.

Також гроші можна використати для купівлі українських товарів або перерахувати на благодійність, зокрема на підтримку українських військових.

Учасникам програми радять регулярно перевіряти суму нарахувань через застосунок Дія або мобільний банкінг, щоб не пропустити термін використання коштів.

Приєднатися до програми можуть усі охочі українці. Для цього потрібно відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, обрати картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції.

Після цього у застосунку Дія необхідно вибрати картку для виплат у розділі сервісів програми.

Водночас кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Джерело : Минэкономики

