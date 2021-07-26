Чорнобиль, піца і Дракула: корейський канал вибачився за представлення країн на Олімпіаді

Один із корейських телеканалів вибачився за використання невдалих асоціацій під час представлення країн-учасниць на Олімпіаді 2020.

Так, коли транслювали відкриття ігор, то під час представлення національних команд були використані, як пізніше визнав канал MBC, недолугі й образливі ілюстрації.

Зокрема, вихід Італії телеканал проілюстрував зображенням піци внизу трансляції, Румунії – зображенням Дракули, а України – зображенням Чорнобиля.

Представник телеканалу пояснив, що вони прагнули зробити так, щоби глядачам було простіше впізнати кожну з країн-учасниць Олімпійських ігор, тому й використали такі асоціації.

Але це вже визнали помилкою, яку не можна пробачити. Також представники каналу MBC пообіцяли з’ясувати, хто і чому обирав для представлення країн ті чи інші зображення.

Це вже не перший випадок, коли телеканал MBC критикують за використання подібних ілюстрацій для країн. У 2008 році його оштрафували за використання аналогічних підписів та зображень під час Олімпіади в Пекіні.

Олімпійські ігри 2020 стартували 23 липня. Спортивні змагання проходитимуть до 8 серпня у японській столиці Токіо. Ознайомитися з розкладом змагань на Олімпійських іграх 2020 можна у нашому матеріалі.