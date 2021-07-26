Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у 1/16 фіналу на Олімпіаді в Токіо і прокоментувала перемогу над австралійкою Айлою Томляновіч.

Світоліна відзначила, що її нинішня суперниця впродовж пів року демонструє стабільний теніс та розкритикувала себе за перші півтори сети.

– Нічого не було злагоджено, в моїй грі мало що виходило. Я боролася і не здавалася, саме це мене і привело до перемоги. Рада, що в якихось моментах змогла знайти свою гру, хоча сьогодні все було ніби в сповільненій зйомці, — сказала Світоліна.

Українська спортсменка додала, що до наступного матчу із представницею Греції Марією Саккарі залишилося мало часу, тож зараз головне відновитися.

– Холодна ванна, потім масаж і повне відновлення. Сподіваюся, що зможу підготуватися до цього непростого матчу завтра. У плані тактичної підготовки, то з моїм тренером, Енді Беттлсом, ми завжди на зв’язку, – додала тенісистка.

Світоліна згадала і про капітана збірної Михайла Філіма. Вона зазначила, що він допомагає спортсменці, тому що знайомий зі стилем її гри і спостерігав за нею на Кубку Федерації.

25 липня Еліна Світоліна перемогла в одиночному розряді на Олімпіаді-2020 на Токіо. Українська тенісистка здобула перемогу в трьох партіях над Лаурою Зігемунд з Німеччини (6:3, 5:7, 6:4).

Джерело: Великий теніс України