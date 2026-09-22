У ніч проти 22 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і 212 ударних БпЛА, а ППО збила або подавила 186 повітряних цілей.

Наслідки ударів зафіксували у Києві, Київській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН, де президент планує близько 20 зустрічей, зокрема щодо ППО, фінансування України та нової Drone Deal.

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Про ці та інші події ночі та ранку 22 вересня — читайте у дайджесті.

Зеленський та перша леді прибули до Нью-Йорка

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Нью-Йорка. Глава держави анонсував близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, європейськими лідерами, представниками Конгресу, міжнародних організацій, американського бізнесу та аналітичних центрів.

Серед головних тем переговорів — дипломатичні зусилля для завершення війни, посилення української ППО та забезпечення необхідного фінансування. Україна також підготувала до підписання нову Drone Deal.

У Нью-Йорку має також відбутися саміт міжнародної Кримської платформи.

Олена Зеленська виступить у Колумбійському університеті та на майданчику ООН, а також проведе зустрічі з представниками бізнесу, філантропами та міжнародними партнерами.

Вибухи у Києві

Уночі Росія атакувала Київ. У Дніпровському районі внаслідок влучання у п’ятиповерхівку виникла пожежа та руйнування, також пошкоджені ще три багатоповерхівки.

Рятувальники врятували 15 людей. П’ятеро постраждали, трьох із них госпіталізували.

Наслідки атаки також зафіксували у Дарницькому та Голосіївському районах.

Атака на Київщину

За останню добу внаслідок атак ударними дронами на Київщині пошкоджено 34 об’єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах.

Найбільше руйнувань зафіксували у Бучанському районі, де пошкоджені 17 об’єктів, зокрема приватні будинки, транспорт, склад та підприємство.

Росія атакувала Миколаївщину Шахедами

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Миколаївську область загинув трирічний хлопчик у Вознесенському районі.

У Баштанському районі поранення дістали четверо чоловіків віком від 21 до 37 років. Трьох постраждалих госпіталізували, один лікуватиметься амбулаторно.

Стан 21-річного чоловіка медики оцінюють як надважкий, ще двох госпіталізованих — як важкий та стабільний відповідно.

Росія атакувала Полтавщину

У Кременчуцькому районі російські війська атакували промислове підприємство та об’єкт критичної інфраструктури.

У Полтавському районі ворожий безпілотник упав на території приватного агропідприємства, пошкодивши господарче приміщення та техніку. Люди не постраждали.

Атака на Житомирщину

Сьогодні вранці ворог завдав удару по одному з об’єктів транспортної інфраструктури на території Житомирщини.

На місці падіння безпілотника виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

У Дніпрі загинули четверо людей

Росія одночасно завдала ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Загалом під атакою опинилися чотири райони області.

У Дніпрі загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Росія двічі вдарила по Запоріжжю

Уночі російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю.

Пошкоджені будівлі та приватні будинки, в одному з приміщень виникла пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Уражено Башнефть-УНПЗ та Куйбишевський НПЗ

Сили оборони України вчора та в ніч на 22 вересня уразили два нафтопереробні заводи в Росії — Башнефть-УНПЗ в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.

На території обох підприємств зафіксували пожежі. Їхня сукупна потужність переробки становить близько 14,5 млн тонн нафти на рік.

Продукція заводів, за даними Генштабу ЗСУ, використовується для забезпечення потреб російської армії. Удари спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 672-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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