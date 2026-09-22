Країни G7 мобілізують підтримку України напередодні зими через загрозу російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Франція працює над посиленням української ППО, зокрема постачанням радарів і ракет-перехоплювачів.

Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон та український очільник Володимир Зеленський після зустрічі у Нью-Йорку.

Україна може отримати додаткові SAMP/T і ракети

За словами Зеленського, Україну готові забезпечити додатковими системами ППО SAMP/T та ракетами до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики ЄС.

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Київ також продовжує працювати над можливістю виробництва систем SAMP/T та ракет до них безпосередньо в Україні.

Крім того, Україна спільно з партнерами працює над антибалістичною програмою FREYJA. Зеленський заявив, що перших результатів очікують уже цього року.

Як G7 готує підтримку України перед зимою

Своєю чергою Еммануель Макрон наголосив, що удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі створюють загрозу перебоїв з опаленням та електропостачанням для мільйонів сімей.

За його словами, Франція допомагатиме Україні пройти зимовий період, а до підтримки також мобілізується Енергетична група G7.

Окремо французький президент повідомив про посилення протиповітряної оборони України. Франція підписує контракт на постачання радіолокаційних станцій та надає ракети-перехоплювачі.

Зеленський за підсумками зустрічі з Макроном зазначив, що сторони передусім обговорили питання безпеки та зимовий пакет підтримки України.

Макрон обговорив підтримку України з Трампом

Також президент Франції повідомив, що говорив про підтримку України із лідером США Дональдом Трампом.

Серед інших тем були перспектива енергетичного перемир’я та мораторію на удари в Чорному морі, які підтримує Франція.

За словами Макрона, це має стати одним із ключових питань переговорів, які повинні поновитися та привести до справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

У межах візиту президент планує близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

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