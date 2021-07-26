Українські спортсмени Олексій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства молоді та спорту України.

За виступ українці набрали 400,44 бала.

– Наймолодший дует турніру Олексій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Всього за виступ вони набрали 400,44 бала, – повідомили у відомстві.

Золоті медалі отримали спортсмени з Великої Британії, срібло отримав дует з Китаю, а бронзу – спортсмени з Росії.

Зазначимо, Середі 15 років, а Сербину – 19 років. На чемпіонаті світу з синхронних стрибків у воду у 2019 році вони зуміли здобути четверте місце.

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Джерело: Мінмолодьспорт

Фото: Мінмолодьспорт