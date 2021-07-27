Боксерка Ганна Лисенко, яка представляє Україну на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, поділилась враженнями від переможного бою з марокканкою Умаім Белахбіб.

У першому бою на Олімпіаді-2020 Ганна Лисенко здолала представницю Марокко із рахунком 5:0.

За словами Ганни, вона очікувала від себе тільки перемоги, незважаючи, що це її дебютний бій на турнірі.

– Відчувала, що виграю. Знала, що це перший бій. Іноді затискає психологічно, але я постаралася абстрагуватися. Знала суперницю, я з нею боксувала в Болгарії, перемагала, – ділиться Лисенко.

За словами спортсменки, суперниця Умаім Белахбіб – це брудна боксерка, яка ніяк не здивувала.

– Вона – брудний боксер, були моменти в цьому бою: йде в стик головою, б’є відкритою рукавицею по спині і потилиці. Тому було завдання – не сильно бити її, а набирати очки і працювати чисто.

Як додала Анна, вона постаралася, наскільки це могло вийти.

– Тепер вже тренер говоритиме, які є помилки, – зауважила спортсменка.

29-річна українка Анна Лисенко боролася з Умаім Белахбіб на змаганнях у ваговій категорії 69 кг і здобула тріумф.

Уже в п’ятницю, 30 липня, Лисенко зустрінеться з представницею Туреччини Бусеназ Сюрменеллі у 1/4 фіналу турніру.

Джерело: Sport.ua

Фото: ФБУ