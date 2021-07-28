Українська пара тенісисток Надія та Людмила Кіченок програли в 1/4 фіналу турніру з тенісу у рамках Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Перед виходом у чверть фіналу спортивних змагань, сестри Кіченок обіграли суперниць на Олімпіаді. Спочатку українські тенісистки обійшли спортсменок з Індії, а потім – італійок.

В 1/4 фіналу Олімпійських ігор пара тенісисток зустрілися з представницями ОКР Веронікою Кудерметовою та Єленою Весніною. У другому матчі парного розряду спортсменки, які представляють ОКР, обійшли нідерландок Кікі Бертенс та Демі Схюрс.

У першому сеті тенісистки з ОКР зробили ранній брейк, що дозволило їм здобути перевагу з рахунком 3:0. У восьмому геймі вони зробили ще один брейк та вийшли вперед за партіями.

У другому сеті настав переломний момент – з рахунком 2:1 на користь представниць ОКР. Спортсменки зробили ще один брейк, а потім повторили його у шостому геймі.

Українська пара тенісисток не змогла відігратися. Сестри Кіченок програли гейм на власній подачі, після чого їм не вдалося взяти брейк у наступному.

Фото: НОК України