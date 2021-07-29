Шоста ракетка світу Еліна Світоліна розчарувалась своєю грою у півфінальному матчі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. 29 липня наша тенісистка поступилась представниці Чехії Маркеті Вондроушовій.

Перша ракетка України емоційно прокоментувала свою сьогоднішню гру в японській столиці.

– Це неймовірне відчуття – представляти свою країну в матчі за бронзу. Але сьогодні я дійсно відчуваю розчарування, – заявила тенісистка.

За словами Світоліної, вона викладалася на повну, і очікувала пройти далі.

– На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають. Це було дуже складно, і виграти сьогодні не вийшло, – додала вона.

На думку Світоліної суперниця змогла показати свою найкращу гру на Олімпіаді-2020.

– Маркета грала дуже добре, показала гідну гру. А я сьогодні не змогла знайти свій найкращий теніс. Тому в підсумку все склалось на користь суперниці, – пояснила спортсменка.

На Іграх-2020 Світоліна вперше в історії вийшла в 1/2 фіналу тенісного турніру. Однак на змаганні програла Маркеті Вондроушевій з рахунком 3:6, 1:6 і не пройшла у фінал.

Тому вже 31 липня українка позмагається за бронзову медаль з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

На олімпійських змаганнях Світоліна виступає вже вдруге. Вона здобула перемогу у чвертьфіналі над представницею Італії Камілою Джорджі – 6:4, 6:4.

Раніше тенісистка виступала на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро. Тоді ж спортсменка дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася чешці Петрі Квітовій.

Джерело: ITF