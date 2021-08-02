Білоруська спортсменка Христина Тимановська попросила політичного притулку у Польщі після скандалу на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Нещодавно атлетка Тимановська виступила з критикою в Instagram щодо спортивних чиновників. Після цього її відсторонили від участі у змаганнях через нібито поганий психологічний стан і намагалися силоміць вивезти до Білорусі.

Організаційний комітет Олімпіади в Токіо заявив, що Тимановська перебуває під захистом влади Японії в аеропорту Ханеда.

Посольство країни в Токіо погодилося надати правову допомогу Тимановській. Крім того, атлетка отримала пропозицію політичного притулку від Міністерства закордонних справ Чехії.

Міжнародний олімпійський комітет вимагає у Білоруського національного олімпійського комітету роз’яснень щодо ситуації з атлеткою Христиною Тимановською.

Що відомо про інцидент з Христиною Тимановською

29 липня Христина Тимановська заявила, що їй довелося взяти участь в естафеті на 400 м. Тренери внесли її у список без попередження, не дізнавшися, чи готова вона це зробити та як почувається.

Спортсменка негативно висловилася щодо чиновників в Instagram. 2 серпня Тимановська повинна була брати участь в забігу на 200 м, однак тренери відсторонили її від змагань, обґрунтувавши це несприятливим емоційно-психологічним станом.

Вони прийшли до атлетки в кімнату та наказали збирати речі. В аеропорту Тимановська звернулася по допомогу до правоохоронців.

Спортсменка заявила про страх повертатися додому через те, що її можуть ув’язнити.

Фото: Христина Тимановська