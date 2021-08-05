Українських синхроністок на Олімпіаді-2020 представили як російських спортсменок

4 серпня у Токіо на Олімпійських іграх 2020 синхроністки з Харкова Марта Федіна та Анастасія Савчук вперше в історії України здобули олімпійську медаль в артистичному плаванні.

Однак під час церемонії нагородження бронзових призерок диктор зробив грубу помилку.

Так під час нагородження українок Марту та Анастасію на Олімпіаді-2020 диктор помилково представив їх як спортсменок Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Згодом під час прес-конференції Федіна пояснила, що на таку помилку ніхто не звернув уваги.

– Ми чули, що нас не так назвали, прапор переплутали місцями. На таке ніхто не звертає уваги. Головне, що все закінчилося добре, – зауважила спортсменка.

Також наші синхроністки відповіли на запитання журналістів про те, як складаються стосунки з спортсменами Росії на Олімпіаді-2020 у Токіо.

– Ми всіх підтримуємо, всі один одного поважаємо, вітаємо з кожною медаллю, – пояснила Савчук.

Водночас Федіна, повідомила, що до Ігор у Токіо вона особисто не знала російських синхроністок Світлану Ромашину і Світлану Колесніченко, але тепер підтримує дружні стосунки.

– До цього не була знайома з дівчатами, але тепер ми добре спілкуємося. І це дуже приємно, тому що, коли я була маленька, то бачила їх по телевізору. Вітаємо їх з медалями і розуміємо, чого все це вартує, – додала Федіна.

Сьогодні у дуеті Марта та Анастасія завоювали 10 нагороду Ігор-2020 для України та посіли третє місце.

Анастасії Савчук 25 років, а Марті Федіній – 19 років. Вони чемпіонки світу 2019 у Кванджу у дисципліні хайлайт, а також бронзові призери у дуеті, групі, довільній та технічній програмі, комбінації.

Також у них на рахунку золоті та срібні медалі чемпіонату Європи 2021 у Будапешті у різних програмах.

Олімпійськими чемпіонками серед дуетів у Токіо стали представниці ОКР Колесніченко і Ромашина. А друге місце дісталось представницям Китаю Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Джерело: Р-Спорт