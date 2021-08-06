5 серпня відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому зіграли Колос з Ковалівки та Шахтар з Караганди. Зустріч завершилася рахунком 0:0.
Склади команд
- Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Чурко, Костишин, Каріока – Лисенко.
- Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Данфа, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ільїн.
- Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі – Рустемович, Букорац, Мітошевіч – Оміртаєв, Шикавка.
- Запасні: Трофимец, Наджарян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Кибирай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов, Тошев.
Матч Колос – Шахтар Караганда: огляд
У першому таймі не забили жодного гола. На 35 хвилині Шикавка з правого флангу подавав у центр, головою замикав Оміртаєв, однак Волинець на лінії відбив цей крок.
У другому таймі на 47 хвилині Мавутор потягнув м’яз під час перехоплення передачі на каріока по лівому флангу. На 54 хвилині Ільїн вийшов замість Чурка, а Сітчінава замінив Лисенка.
На 60 хвилині Каріоку збили під час виходу в контратаку, після невдалої подачі суперників з кутового на лівому фланзі. Габишев отримав жовту картку.
На 65 хвилині відбулася заміна – замість Габишева вийшов Кибирай, Оміртаєва в поєдинку далі заміняв Тошев. На 68 хвилині Сичинава перед чужою штрафною вибив м’яч з-під ніг Графа, але зачепитися ніхто не зміг.
На 74 хвилині Ільїн полетів у контратаку на правому фланзі, після чого покотив на Каріоку перед штрафним, але той не влучив у правий кут. На 76 хвилині Атанаскоскі отримав жовту картку за фол проти Золотова, хоча до цього м’яч вийшов в аут.
Фото: FC Kolos Kovalivka