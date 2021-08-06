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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Ліга конференцій: Колос не зумів у більшості перемогти Шахтар з Караганди

Ліга конференцій: Колос не зумів у більшості перемогти Шахтар з Караганди

5 серпня відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому зіграли Колос з Ковалівки та Шахтар з Караганди. Зустріч завершилася рахунком 0:0.

Склади команд

  • Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Чурко, Костишин, Каріока – Лисенко.
  • Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Данфа, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ільїн.
  • Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі – Рустемович, Букорац, Мітошевіч – Оміртаєв, Шикавка.
  • Запасні: Трофимец, Наджарян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Кибирай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов, Тошев.

Матч Колос – Шахтар Караганда: огляд

У першому таймі не забили жодного гола. На 35 хвилині Шикавка з правого флангу подавав у центр, головою замикав Оміртаєв, однак Волинець на лінії відбив цей крок.

У другому таймі на 47 хвилині Мавутор потягнув м’яз під час перехоплення передачі на каріока по лівому флангу. На 54 хвилині Ільїн вийшов замість Чурка, а Сітчінава замінив Лисенка.

На 60 хвилині Каріоку збили під час виходу в контратаку, після невдалої подачі суперників з кутового на лівому фланзі. Габишев отримав жовту картку.

На 65 хвилині відбулася заміна – замість Габишева вийшов Кибирай, Оміртаєва в поєдинку далі заміняв Тошев. На 68 хвилині Сичинава перед чужою штрафною вибив м’яч з-під ніг Графа, але зачепитися ніхто не зміг.

На 74 хвилині Ільїн полетів у контратаку на правому фланзі, після чого покотив на Каріоку перед штрафним, але той не влучив у правий кут. На 76 хвилині Атанаскоскі отримав жовту картку за фол проти Золотова, хоча до цього м’яч вийшов в аут.

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