Об’єкт спецоперації ворога: в Міноборони прокоментували скандал із Магучіх

Дії української легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, грають на руку російській пропаганді.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, Магучіх є однією з 60 атлетів, які на Олімпійських іграх в Токіо представляли ЗСУ.

– Фото Ярослави зі спортсменкою ОКР Марією Ласіцкене спровокувало обурення у суспільстві. Наші спортсмени повинні розуміти, що російсько-українська війна триває і це накладає на них певну відповідальність. Такі знімки ворог одразу використовує на інформаційному фронті, щоб показати всьому світу, мовляв нас там немає, – написала Маляр.

За її словами, громадяни України вболівають за своїх спортсменів під час будь-яких змагань і не хочуть, щоб ті ставали об’єктом інформаційних спецоперацій РФ.

При цьому заступник міністра оборони попросила утриматися від цькування Магучіх в соціальних мережах до того часу, поки легкоатлетка не повернеться з Токіо і не озвучить власну позицію щодо ситуації, що склалася.

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Маляр також додала, що після повернення збірної з Токіо у неї запланована зустріч з Магучіх, про результати якої вона пообіцяла поінформувати громадськість.

Фото: НОК