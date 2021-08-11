Екс-тренер Шахтаря Каштру очолив клуб із Катару

Екс-тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру очолив катарську команду Аль-Духаіль. Португальський наставник керуватиме клубом один рік.

На офіційному сайті клубу 10 серпня повідомили про те, що Каштру тренеруватиме гравців протягом одного сезону.

Раніше Аль-Духаіль тренував Сябрі Лямуші із Франції.

У минулому сезоні команда програли золоті медалі чемпіонату Катару Аль-Садду.

Загалом Аль-Духаіль сім разів виграв у місцевому чемпіонаті, останній раз вони здобували тріумф у сезоні-2019/20.

Луїш Каштру покинув команду гірників у травні 2021 року. У команді він пропрацював два сезони.

За цей час Каштру зумів вивезти Шахтар до півфіналу ліги Європи 2019/2020 та здобути перемогу в українській Прем’єр-лізі того ж сезону.

Загалом Каштру разом із гірниками здобув 51 перемогу. Ще в 16 матчах команда зіграла внічию, а 17 поєдинків завершились на користь суперників.

Та в останньому сезоні Шахтар поступився Динамо в УПЛ, тому клуб не став продовжувати співпрацю з Каштру.

Очолив тренерський штаб гірників італієць Роберто Де Дзербі. 15 червня відбулася презентація нового головного тренера.

Фото: Шахтар