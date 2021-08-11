УЄФА затвердив місце проведення матчу Шахтар – Монако в ЛЧ

Донецький Шахтар впевнено подолав бар’єр третього раунду кваліфікації, пройшовши бельгійський Генк за сумою двох матчів, і за вихід до стадії групового етапу посперечається із французьким Монако.

Перший матч команд запланований на 17 серпня у Монако на стадіоні Стад Луї II на 22.00 за київським часом.

Матч-відповідь гірники проведуть 25 серпня у Харкові на ОСК Металіст, а не у Києві на НСК Олімпійський, де відбуваються домашні матчі донеччан. Саме таку інформацію щодо матчу в Україні надає офіційний сайт УЄФА.

Причиною зміни арени на матч плей-оф відбору для Шахтаря стало те, що на цю ж дату на головній арені країни запланований концерт до Дня Незалежності України.

Монако наразі очолює хорватський фахівець Ніко Ковач. Він вже встиг зробити кілька компліментів на адресу донецького клубу та назвав їх фаворитами майбутньої зустрічі.

— Шахтар – грізний суперник, який звик до ігор Ліги чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо в свої сили і свої якості. У минулому сезоні ми багато працювали, щоб потрапити у Лігу чемпіонів. Ми будемо щасливі зіграти в цьому матчі, але як тренер я насамперед зараз думаю про Лорьян, – відповів наставник Монако.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ Монако подужав чеську Спарту (2:0, 3:1).

Перед матчем проти Шахтаря Монако проведе стартову зустріч у межах першого туру французької Ліги 1 13 серпня, а гірники у цей день зіграють проти ФК Металіст 1925 у межах четвертого туру УПЛ.

Фото: FC Shakhtar