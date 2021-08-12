Попри перехід у ПСЖ: Барселона зобов’язана виплатити Мессі €39 млн

Каталоньска Барселона заборгувала екс-капітану Ліонелю Мессі чималу суму. Клуб повинен виплатити футболісту бонус за лояльність, який прописаний у минулому контракті аргентинця.

За інформацією El Mundo, сума боргу Барселони становить €39 млн.

Ця сума на €4 млн перевищує річну зарплату Мессі, яку він отримуватиме, виступаючи у складі французького ПСЖ.

10 серпня Мессі підписав контракт із ПСЖ і офіційно став гравцем команди на два сезони.

В угоді є опція продовження ще на рік. Мессі гратиме за французів у футболці під знаковим 30-м номером.

Раніше, 5 серпня, Барселона офіційно заявила про те, що 34-річний нападник залишає команду після 17 років співпраці.

Причина відходу Мессі з Барселони – несприятливе фінансове становище клубу та жорсткий регламент іспанської Ла Ліги, де розмір витрат клубу має залежати від заробітків. Барселона не відповідає цьому пункту, а отже клуб не може реєструвати нові контракти.

Відзначимо, що аргентинець 10 разів ставав чемпіоном Іспанії. У його активі сім перемог Кубка Іспанії, вісім – Суперкубка Іспанії.

Він чотири рази виграв Лігу чемпіонів, три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

У 2021 році у складі збірної Аргентини Мессі виграв Копа Америки. Це перший його титул на рівні національних команд.

Джерело: El Mundo