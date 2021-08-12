У Зінченка найменша зарплата серед гравців Манчестер Сіті

Український гравець Манчестера Сіті Олександр Зінченко отримує найменшу зарплату у команді. Водночас півзахисник, футболіст чемпіонів Англії Кевін де Брюйне отримує майже у двадцять разів більше.

Як пишуть у The Sun, Зінченку в Манчестер Сіті платять зарплату у сумі €24 тис. на тиждень (£20 тис.) та €1,18 млн на рік (£1 млн).

Таким чином українець посідає останнє 21-е місце серед гравців основного складу клубу.

Найбільше заробляє бельгієць Кевін де Брюйне. Його заробіток становить €24 млн на рік.

Зінченко на Євро-2020

За підсумками чемпіонату Європи 2020, де синьо-жовті дійшли до 1/4 фіналу, найвищу оцінку у складі збірної України отримав Олександр Зінченко. Таким чинов він став найкращим гравцем у складі тоді ще підопічних Шевченка.

Гравець відіграв усі п’ять матчів Євро-2020. Його середня оцінка складає 6.98 із максимальних 10-ти.

У матчі 1/8 фіналу зі Швецією Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Ба більше, після виступу на Євро-2020 Зінченко додав в трансферній вартості. Тоді гравець здорожчав на €3 млн – до €28 млн.