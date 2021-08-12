Федерація легкої атлетики відреагувала на скандал зі стрибункою в висоту Ярославою Магучіх, яка виборола золото на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, а після цього обіймалася на фото з російською спортсменкою.

Українська Федерація підтримала спортсменку та наголосила, що Магучіх – одна з найталановитіших легкоатлеток світу за всю історію.

– Їй вже належать світові та європейські рекорди в різних вікових категоріях. Вона та, кого вважають найреальнішою претенденткою на побиття світового рекорду, який тримається з 1987 року, – йдеться у повідомленні.

У Федерації наголосили, що Магучіх жодним своїм словом не давала приводу для сумніву у своїй любові й відданості Україні та закликали цінувати людей.

На думку ФЛАУ, фото призерів на різноманітних спортивних змаганнях – є традиційним явищем не зважаючи на те, хто стоїть поруч з тобою на п’єдесталі.

– Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ, – підсумували у ФЛАУ.

Скандал із Ярославою Магучіх

Цього року 19-річна легкоатлетка виборола для України бронзову медаль зі стрибків в висоту на Олімпійських іграх в Токіо.

Після своєї перемоги зробила спільне фото з російською легкоатлеткою Марією Ласіцкене, яка стала золотою призеркою.

На фото спортсменки стоять із прапорами росії та ОКР.

Така світлина викликали бурхливу реакцію, як в Україні, так і в Російській Федерації.

У РФ ЗМІ почали масово поширювати фото із пропагандистськими висловлюваннями про “братні народи”, а в Україні Магучіх розкритикували за цей випадок.

Магучіх підтримало багато відомих спортсменів, які запевнили, що спорт – поза політикою.

Джерело: ФЛАУ