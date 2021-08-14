У п’ятницю, 13 серпня, відбувся матч Шахтар – Металіст 1925 в межах четвертого туру української Прем’єр-ліги-2021/22. Зустріч проходила у Києві на НСК Олімпійський і завершилася з рахунком 2:0.

Матч Шахтар – Металіст 1925 – огляд

Уже з самого початку гірняки взяли під контроль гру і вперто намагалися закинути м’яч у ворота.

На 7-й хвилині Додо вибив з правого флангу, в той момент Сидоренко дещо невпевнено зіграв на перехопленні, але Западня підстрахував голкіпера, підставивши ногу.

Однак на 10-й хвилині харків’яни організували контратаку, та довести її до штрафної Шахтаря не вдалося.

У першому таймі гра проходила без гострих моментів. Шахтар придивлявся до оборони гостей, Металіст – вичікував.

Уже на 29-й хвилинні Шахтар почав розігрувати тонку комбінаційну атаку, але Судаков упустив момент і сфолив проти опонента.

На 41-й хвилині був небезпечний момент для харків’ян. Однак Тете з правого кута штрафного обвідним ударом не влучив у дальній кут.

Після перерви гірники зібрались і таки забили гол на 49-й хвилині. Після подачі кутового Кривцов успішно віддав м’яч Степаненку, який відправив м’яч у ворота (1:0).

Харків’яни намагалися побудувати свої атаки, але зазнавали невдач. Згодом і Соломон з лінії штрафного пробив трохи вище воріт Металіста.

На 59-й хвилинні був небезпечний момент. Траоре в правому куті штрафного розгорнув опонента і завдав удар – Сидоренко в падінні відбив м’яч.

На 64-й хвилині Фабіньо непогано зупинив м’яч біля воріт Трубіна і готовий був бити, однак в момент передачі гравець перебував в офсайді.

Через чотири хвилини вся перевага була у Шахтаря, гравці контролювали м’яч і не особливо форсували події.

На 80-й хвилинні гірники відзначились ще одним голом. Марлос віддав пас Матвієнку, а той скинув м’яч на вільного Траоре, який забив у ворота гостей (2:0).

На 87-й хвилинні були два момента у харків’ян. Спочатку Трубін невпевнено зіграв на виході, і Ткачук не влучив у ворота. І вже через кілька секунд Дмитренко пробив поруч зі штангою.

Голи: Степаненко (49), Траоре (80).

Стартові склади:

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Майкон (М.Антоніо, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрік, 46), Соломон, Траоре (Сікан, 82).

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Є.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савін, 81), Фабіньо (Марлісон, 81).

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Фото: Шахтар