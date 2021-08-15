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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Офіційно оголосять 17 серпня: новим тренером збірної України стане Петраков

Збірна України

Новим головним тренером збірної України з футболу стане Олександр Петраков, оскільки Сергій Ребров не зміг розірвати контракт з Аль-Айном і продовжить тренувати арабський клуб.

Про призначення коуча буде офіційно оголошено 17 серпня.

У тренерський штаб також увійде Андрій Анненков, з яким Петраков працював під час переможного молодіжного Чемпіонату світу.

Крім того, пропозиція консультувати новий тренерський штаб робили помічникові Андрія Шевченка Мауро Тассотті, однак той відповів відмовою.

Якщо інформація підтвердиться, Петраков вперше керуватиме діями жовто-синіх на поле вже 1 вересня, коли нашій команді належить зіграти виїзний матч відбіркового циклу Чемпіонату світу проти збірної Казахстану.

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Джерело: Meta-ratings.com

Фото: Getty Images

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