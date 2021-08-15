Помер легендарний форвард збірної Німеччини Мюллер

Легендарний футболіст мюнхенської Баварії, найкращий бомбардир за всю історію німецької Бундесліги помер у віці 75 років.

Нападник помер рано вранці в неділю, 15 серпня, повідомила прес-служба німецького гранду.

Що відомо про Герда Мюллера

Мюллер почав професійну кар’єру в 60-ті роки минулого століття за команду ТСВ 1861. У 1964 році він перейшов до Баварії, за яку виступав до 1979 року.

У складі мюнхенського клубу він ставав чемпіоном ФРН в 1969, 1972, 1973 і 1974 роках. Крім того, тричі – в 1974, 1975 і 1976 роках – був володарем Кубка європейських чемпіонів.

На його рахунку також одна перемога в Кубку Кубків УЄФА і Міжконтинентальному кубку.

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Крім цього, форвард у 1972 році ставав чемпіоном Європи, а в 1974 році чемпіоном світу в складі збірної ФРН.

За свою кар’єру він відзначився у воротах своїх суперників з Бундесліги 365 разів, що є рекордом і до цього дня.

Фото: прес-служба мюнхенської Баварії