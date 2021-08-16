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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Онук легендарного боксера Мухаммеда Алі дебютував на професійному ринзі

внук мохаммеда алі

У США онук найвідомішого боксера в історії світового боксу Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волш взяв участь у першому поєдинку на професійному ринзі. У боротьбі 21-річний боксер впевнено здобув перемогу нокаутом.

Суперником середньоваговика в його дебютному бою був співвітчизник Джордан Вікс, для якого це був вже шостий за рахунком поєдинок.

Онук колишнього чемпіона світу у важкій вазі трохи більше ніж за хвилину розправився зі своїм 29-річним суперником. Він одразу зі старту пішов у атаку і почав бити суперника.

На 70-й секунді бою рефері був змушений зупинити бій і назвати переможця.

Поєдинок пройшов 15 серпня в рамках боксерського вечора промоутерської компанії Top Rank в Катосі, штат Оклахома.

Джордан Вікс вдруге за кар’єру зазнав поразки у бою. Однак у активі спортсмена чотири перемоги.

Ніко Алі Волш – це син другої дочки Мухаммеда. Загалом у зіркового боксера залишилося дев’ять дітей.

У червні 2016 року Мухаммед Алі пішов з життя. Він помер у віці 75 років.

Причина смерті – септичний шок, який стався з невідомої природної причини. Відомо, що з 1984 року боксер страждав хворобою Паркінсона.

Похорони відбулися у рідному місті Алі Луїсвіллі, штат Кентуккі. У родині боксера тоді повідомляли, що Мохаммед особисто розробив план проведення свого похорону.

Так, місцем проведення дводенної церемонії його похорону була обрана арена KFC Yum, де відбувся останній бій Алі у 1981 році.

Мухаммед провів на професійному рингу 61 поєдинок, із них виграв 56. Неодноразово отримував титули Боксер року і Боксер десятиліття.

Фото: Ніко Алі Вошл

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