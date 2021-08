У США онук найвідомішого боксера в історії світового боксу Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волш взяв участь у першому поєдинку на професійному ринзі. У боротьбі 21-річний боксер впевнено здобув перемогу нокаутом.

Суперником середньоваговика в його дебютному бою був співвітчизник Джордан Вікс, для якого це був вже шостий за рахунком поєдинок.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021