У США онук найвідомішого боксера в історії світового боксу Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волш взяв участь у першому поєдинку на професійному ринзі. У боротьбі 21-річний боксер впевнено здобув перемогу нокаутом.

Суперником середньоваговика в його дебютному бою був співвітчизник Джордан Вікс, для якого це був вже шостий за рахунком поєдинок.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021

Онук колишнього чемпіона світу у важкій вазі трохи більше ніж за хвилину розправився зі своїм 29-річним суперником. Він одразу зі старту пішов у атаку і почав бити суперника.

На 70-й секунді бою рефері був змушений зупинити бій і назвати переможця.

Поєдинок пройшов 15 серпня в рамках боксерського вечора промоутерської компанії Top Rank в Катосі, штат Оклахома.

Джордан Вікс вдруге за кар’єру зазнав поразки у бою. Однак у активі спортсмена чотири перемоги.

Ніко Алі Волш – це син другої дочки Мухаммеда. Загалом у зіркового боксера залишилося дев’ять дітей.

У червні 2016 року Мухаммед Алі пішов з життя. Він помер у віці 75 років.

Причина смерті – септичний шок, який стався з невідомої природної причини. Відомо, що з 1984 року боксер страждав хворобою Паркінсона.

Похорони відбулися у рідному місті Алі Луїсвіллі, штат Кентуккі. У родині боксера тоді повідомляли, що Мохаммед особисто розробив план проведення свого похорону.

Так, місцем проведення дводенної церемонії його похорону була обрана арена KFC Yum, де відбувся останній бій Алі у 1981 році.

Мухаммед провів на професійному рингу 61 поєдинок, із них виграв 56. Неодноразово отримував титули Боксер року і Боксер десятиліття.

Фото: Ніко Алі Вошл