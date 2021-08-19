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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Я завжди підтримуватиму вас: Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України

Андрей Шевченко

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до гравців національної команди. Він побажав їм успіхів та подякував за п’ять років співпраці.

Колишній наставник синьо-жовтих опублікував прощальний пост в Instagram. У ньому Шевченко висловив слова подяки кожному гравцеві та побажав перемог з новим тренерським штабом.

– Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими ми пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні п’ять років мого життя, – пише Шевченко.

Водночас він пояснив, що його зі збірною об’єднувала мета, до якої вони разом йшли.

– Дякую вам за все. Я завжди і скрізь підтримуватиму вас і вболіватиму. Я бажаю вам усім нових перемог і тріумфів із новим тренерським штабом збірної України, – додав Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Напередодні чотири гравця національної команди зворушливо попрощалися з Шевченком через відеозвернення.

Зокрема, воротар Георгій Бущан та захисник Євген Макаренко подякували йому за наданий шанс виступати у складі збірної.

1 серпня Андрій Шевченко покинув пост головного тренера збірної України. Замість нього 18 серпня виконувачем обов’язків головного наставника призначили Олександра Петракова.

Уже у вересні збірна України проведе два матчі в межах відбору на чемпіонат світу-2022. Команда зіграє 1 вересня зі збірною Казахстану і 4 вересня – збірною Франції.

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Фото: Dreamstime

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