Українська борчиня та олімпійська призерка Ірина Коляденко днями шокувала усіх новиною про те, що квартиру, отриману від Київської облдержадміністрації за медаль, вона дарує своєму тренеру Володимиру Яременку.

Однак згодом після цього вчинку місцева влада подарувала спортсменці ще одне житло в Ірпіні.

Детальніше про подарунок Коляденко, що говорили про це батьки та які враження у тренера – у матеріалі Фактів ICTV.

Коляднеко пояснила, що подарувала однокімнатну квартиру тренеру за його допомогу та підтримку у спортивній кар’єрі.

– Я подарувала тренеру квартиру за те, що він допоміг мені завоювати бронзову медаль Олімпіади-2020 і взагалі допомогає протягом мого життя. Ми з ним працюємо вісім років, – додала борчиня.

Як зауважила дівчина, вона зробила все, що було у її силах.

У День Незалежності України, 24 серпня, Коляденко вручили ключі від квартири, яку вона оглянула і почала думати, як віддати її тренеру.

– Ніч думала, як правильно зробити, як емоційно написати, про те, що я її дарую. Мене ніхто не змушув, це моє рішення і зранку 25 серпня я запостила текст, – додала борчиня.

Після цього вчинку міська влада Ірпеня подарувала ще одну квартиру Коляденко. Дівчина зізнається, що не очікувала і не знала про це.

– Через декілька годин міська влада та наші підприємці подарували сертифікат на ще одну однокімнатну квартиру, куди я можу заїхати, робити ремонт і жити. Я здивована, адже це дуже великий подарунок як для мене, так і тренера, – додала вона.

За словами Коляденко, спочатку її батьки були шоковані вчинком, але потім з розумінням поставились.

– Вони особисто знайомі з тренером, і я їм постійно розповідаю, що і як відбувається в нашому житті, – додала борчиня.

Водночас сам тренер розповів, що не пам’ятає, щоб спортсмени так віддячували наставникам за досягнення.

– У мене не було ніяких емоцій, бо вони залишились в Токіо. Поки ще не думав, що робити з квартирою, але ключі вже маю, – додав він.

4 серпня Ірина Коляденко посіла третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо в жіночій боротьбі у вазі до 62 кг.

У фінальній сутичці за бронзу вона здолала Анастасію Григор’єву з Латвії з рахунком 3:1.