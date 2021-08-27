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Марія Степанюк |

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22

Жеребкування Ліги Європи

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2021/22 відбулося у Стамбулі 27 серпня.

За його підсумками визначилися склади восьми квартетів на стадії групового етапу турніру. Україна на цій стадії турніру представлена не буде вперше із сезону 2007/08, адже луганська Зоря не змогла подолати кваліфікацію.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22:

  • Група A: Ліон, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю;
  • Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм;
  • Група C: Наполі, Лестер, Спартак Москва, Легія;
  • Група D: Олімпіакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен;
  • Група E: Лаціо, Локомотив, Марсель, Галатасарай;
  • Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мідтьюлланн;
  • Група G: Баєр Леверкузен, Селтік, Бетіс, Ференцварош;
  • Група H: Динамо Загреб, Генк, Вест Гем Юнайтед, Рапід.

Команди, що посядуть перші місця у своїх групах, вийдуть напряму до плей-оф Ліги Європи. Команда, що буде другою після шести турів, посперечається за вихід до плей-оф із командою, що посяде третє місце у Лізі чемпіонів. Третя команда Ліги Європи зіграє у стикових матчах з другою командою з Ліги конференцій за вихід до 1/8 фіналу ЛК.

Перший матч запланований на 16 вересня, останній тур відбудеться 9 грудня.

Жеребкування Ліги чемпіонів

26 серпня у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022.

Україну у турнірі представлять Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Підопічні Мірчи Луческу потрапили до квартету Е, а гірники восени знову зустрінуться із Реалом та Інтером, як і у минулому сезоні.

Детальніше з результатами жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.

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