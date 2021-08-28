Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

28 серпня у Токіо стартував черговий день Паралімпійських ігор-2020. Україна за його підсумками посіла четверту позицію в медальному заліку Паралімпіади-2020 у Токіо. На рахунку нашої збірної три золоті, 14 срібних і 7 бронзових медалей.

При цьому за кількістю нагород жовто-сині знаходяться на четвертому місці, поступаючись лише Китаю, Великобританії та збірній ОКР, у яких по 50, 35 і 31 медалей відповідно.

Лідером медального заліку залишається Китай – спортсмени з цієї країни завоювали вже 20 золотих, 12 срібних і 18 бронзових медалей.

На другому місці знаходиться Велика Британія з 12 золотими, 11 срібними та 12 бронзовими нагородами. На третьому місці знаходиться збірна ОКР, на рахунку якої 10 золотих, 7 срібних і 14 бронзових медалей.

Також до п’ятірки кращих команд входить збірна Австралії (7/5/8).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.