Новий в.о. тренера збірної України з футболу Олександр Петраков виступив з промовою після офіційного представлення. У неділю, 27 серпня, у Києві відбулася презентація нового тренерського штабу.

Петраков розповів про емоції після призначення виконувачем обов’язків за два тижні до першого матчу.

– Спочатку відверто було дуже важко. Я погодився, сильно переймався, взяв на себе величезну відповідальність. Але зараз уже нормально. Сьогодні (29 серпня, – Ред.) побачу хлопців, я уже з усіма зідзвонювався… Це специфіка національних збірних, тут розкачки немає. Тут треба бути професіоналом та вміти зібратися за два дні.

Новий коуч збірної України з футболу розповів, що не буде змінювати капітана та віце-капітана команди. Ними залишиться Андрій П’ятов та Андрій Ярмоленко відповідно.

– Я нічого не хочу змінювати, як було – так і нехай залишиться. Вони це заслужили, я з ними розмовляв.

Про те, що збірна України отримала нового тренера стало відомо 18 серпня. Про рішення призначити Петракова виконувачем обов’язків головного тренера повідомила УАФ.

На початку серпня посаду головного коуча збірної України з футболу залишив Андрій Шевченко. Він працював з національною збірною останні п’ять років.

Після цього на місце Шевченка хотіли призначити Сергія Реброва. Однак зараз у нього підписаний контракт з ФК Аль-Айн (ОАЕ), який він не зміг достроково розірвати.

За даними ЗМІ, Ребров стане головним тренером пізніше, саме тому Олександр Петраков став виконувачем обов’язків.