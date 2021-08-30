Українка Калініна з перемоги стартувала на US Open-2020

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна вийшла до другого кола останнього у цьому році турніру серії Grand Slam – US Open-2020.

На старті Відкритого чемпіонату США із тенісу вона зустрічалася із представницею Єгипту Маяр Шеріф. Калініна програла перший сет з рахунком 6:4, але зібралася і знищила суперницю у двох наступних – двічі по 6:1.

Всього тенісистки провели на корті 1 годину та 51 хвилину, з яких на дві фінальні партії українка витратила трохи більше години.

За гру Калініна зробила два ейси та припустилася чотирьох подвійних помилок. У Шеріф дві подачі на виліт та одна подвійна помилка.

Раніше українка вже зустрічалася із Шеріф на турнірі у Монпельє, де взяла гору над єгиптянкою у двох сетах на початку липня.

У рейтингу WTA Калініна посідає 76-е місце. Перемогою над Шеріф вона перервала серію із двох поразок – до цього вона вилетіла із двох турнірів у Чикаго.

Калініна вперше у кар’єрі стартувала відразу в основній сітці US Open та змогла подолати бар’єр першого кола турніру.

У другому колі Калініна зіграє з переможницею пари між українкою Даяною Ястремською та німкенею Анжелік Кербер.