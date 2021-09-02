П’ята ракетка світу Еліна Світоліна подолала бар’єр другого кола на турнірі серії Grand Slam – US Open-2021.

У двох сетах вона здолала представницю Іспанії Ребеку Машарову з рахунком 6:2, 7:5. Щоб вийти до третього кола Світоліній знадобилася 1 година та 45 хвилин.

За гру українка зробила три подачі на виліт, в опонентки – п’ять ейсів та одна подвійна помилка.

За вихід до 1/8 фіналу Світоліна зійдеться із росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка обіграла чеську тенісистку Маркету Вондроушову (6:3 4:6, 4:6).

У першому колі Світоліна обіграла Ребекку Маріно з Канади з рахунком 6:2, 6:3.

Ще одна українка Ангеліна Калініна спробує вийти до третього кола US Open-2021 3 вересня. Її суперницею буде досвідчена німкеня Анжелік Кербер, яка вибила на старті змагань другу ракетку України Даяну Ястремську.

Зачохлила ракетку на нью-йоркських кортах й третя ракетка України Марта Костюк. У двох сетах вона програла представниці Греції Марії Саккарі з рахунком 6:4, 6:3.

Чинними чемпіонами Відкритого чемпіонату США з тенісу є японська тенісистка Наомі Осака та австрієць Домінік Тім.