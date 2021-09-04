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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо: Китай утримує лідерство, Україна – п’ята

Паралімпійські ігри 2020 в Токіо

Станом на ранок 4 вересня, Китай продовжує утримувати впевнене лідерство на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Збірна КНР завоювала вже 187 нагород, серед яких 87 золотих, 52 срібних та 48 бронзових.

На другому місці, як і раніше, залишається збірна Великої Британії. Її спортсмени завоювали 40 золотих, 36 срібних та 41 бронзову медалі.

На третьому місці – США, які зрівнялися зі збірною ПКР за кількістю золотих медалей – по 35. В американців уже 35 срібних нагород, тоді як у росіян – 30. Водночас ПКР завоював 47 бронз, тоді як у США таких нагород лише 27.

П’яте місце продовжує утримувати збірна України. Наші паралімпійці завоювали вже 24 золотих, 46 срібних та 26 бронзових медалей. За кількістю нагород українська збірна перебуває на четвертому місці, поступаючись лише збірним Китаю, Великої Британії та ПКР.

У топ-10 також входять збірні Нідерландів (23\16\16), Бразилії (21\16\27), Австралії (20\28\27), Італії (13\27\25) та Азербайджану (14\1\4).

Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту. Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

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Фото: Getty Images

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