Помер колишній захисник харківського Металіста та молодіжної збірної України Денис Барвінко.

Футболіст пішов із життя у віці 27 років. Причина смерті Барвінка наразі невідома.

Денис Барвінко захищав кольори харківського Металіста у період з 2011 до 2014 року. За харків’ян в українській Прем’єр-лізі він провів сім матчів та зробив одну результативну передачу. В його активі також одна гра у Лізі Європи та три матчі у Кубку України.

У сезоні-2012/13 разом із Металістом він став срібним призером чемпіонату України.

Після етапу в харківському Металісті, де він не зміг закріпитися, виступав за аматорські клуби ВПК-Агро та клуб Енергія з чемпіонату Дніпропетровської області.

Барвінку довелося завершити ігрову кар’єру через травми. Після закінчення кар’єри гравця, працював тренером в Енергії.

Футболіст залучався до матчів юніорських та молодіжної збірної України. За збірну U-21 він провів один матч у 2012 році.

Джерело: Асоціація футболу Дніпропетровської області